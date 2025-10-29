Ricostruzione del bivacco di Vald, il Tribunale dà ragione al Parco Val Grande

Dopo la sentenza del Tar sull’allargamento dei confini, arriva la notizia che il Parco Val Grande ha vinto anche la causa riguardante un contenzioso sulla ricostruzione del bivacco di Vald, nel territorio del Comune di Santa Maria Maggiore.

‘’Un altro tassello importante che ci permette di ripianificare questi lavori molto importanti dopo i danni causati da un incendio’’ spiega il presidente del Parco Luigi Spadone.

La ricostruzione aveva però visto nascere una serie di contenziosi tra l’ente Parco e la ditta che aveva avuto l’incarico di intervenire sul bivacco.

Il braccio di ferro aveva portato ad una causa in Tribunale a Verbania, tribunale che ora ha dato ragione al Parco che nel gennaio 2024 aveva provveduto alla risoluzione del contratto di appalto.

La ricostruzione del bivacco comportava un impegno di 354.392 euro. Il bivacco era andato a fuoco eri domenica 11 dicembre 2016. Il personale del Corpo Forestale dello Stato Val Grande e i volontari delle Aib della Valle Vigezzo e di Cambiasca erano intervenuti per circoscrivere l'incendio che dall'edificio si era propagato anche alla prateria e ai boschi circostanti. Sul posto anche gli elicotteri e un Canadair che aveva fatto la spola tra il Lago Maggiore e la Val Grande.