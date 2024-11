Domani in collegiata i funerali di Giacomo Bortola, lo storico commerciante domese

Si terranno domani, giovedì 31 ottobre, alle ore 14:30 nella Collegiata di Domodossola i funerali di Giacomo Bortola, 70 anni, ex e storico commerciante della città. Giacomo è stato trovato privo di vita martedì nella sua abitazione in piazza Mercato. Appassionato di sport, è ricordato anche per la sua carriera come portiere della Juve Domo e per il suo tifo per l'Inter.

Dopo la funzione religiosa, la salma proseguirà per la cremazione al cimitero di Domodossola, dove sarà possibile continuare a onorare la sua memoria.