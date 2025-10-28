Osservatorio personale sanitario, 1.925 nuovi assunti in Piemonte

Riunione al Grattacielo Piemonte dell’Osservatorio sulle assunzioni del personale sanitario alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dell’assessore alla Sanità, Federico Riboldi e delle organizzazioni del comparto FP Cgil, Cisl FP, Uil FPL, Fials, Nursind, Nursing UP e dei sindacati della dirigenza medici Anaoo Assomed, Cimo, Fassid, Aaroi Emac, Fvm, Fp Cgil, Uil medici, Feder Cisl medici.

«Con 1.925 unità di personale in più al 30 settembre, il traguardo di incrementare di 2mila dipendenti il comparto sanitario della nostra Regione che ci eravamo prefissati nel 2023 a giugno 2023, è vicino. Un risultato importante, soprattutto se si pensa che, dal 2019, parliamo di un incremento di oltre 4.400 unità. Oggi, quindi, si certifica l’impegno messo in campo in questi mesi: nei primi nove mesi del 2025 abbiamo raggiunto il 93% dell’obiettivo del personale del comparto, pari a 1.393 persone, e il 106 % della dirigenza, equivalente a 532 unità, al netto del turn over. Siamo consapevoli che su numeri complessivi siamo vicini all’obiettivo, mentre per il target geografico e per tiploogia professionale dobbiamo lavorare e questo è l’impegno dei prossimi mesi» hanno affermato il presidente Alberto Cirio e l’assessore Federico Riboldi.

Durante la riunione, sono stati comunicati anche i numeri relativi alla riduzione dei gettonisti, per i quali c’è stata una riduzione del 30% della spesa ( 35% per il comparto e 25% per la dirigenza) senza rinunciare ai servizi, e dei processi aziendali di internalizzazione concordati con le organizzazioni sindacali, che hanno visto già raggiungere un risparmio di 11,8 milioni di euro e 766 assunzioni, con una previsione a regime del percorso di reinternalizzazione di 994 unità internalizzate e un risparmio su base annua di oltre 28 milioni di euro.

«Il lavoro svolto fin qui è stato molto e ringraziamo le rappresentanze sindacali e le Aziende Sanitarie per l’impegno comune nel raggiungere il risultato – hanno aggiunto il presidente e l’assessore - Da parte nostra proseguiremo, in uno spirito di piena collaborazione, a cercare di superare le criticità oggettive che la sanità pubblica deve affrontare quotidianamente, ma che con la giusta determinazione stiamo affrontando, raccogliendo i frutti di anni intenso di lavoro».

«Azienda Zero in questi mesi ha bandito il concorso per infermieri che ha avuto un grande successo e ha determinato una graduatoria con 1.121 idonei, per tecnici sanitari di laboratorio biomedico (graduatoria di 80 idonei) e per tecnici sanitari di radiologia medica (graduatoria di 57 idonei) – ha spiegato l’assessore Riboldi. Entro novembre sono inoltre in programmazione le procedure concorsuali centralizzate per i profili di fisioterapista, terapista occupazionale, operatore tecnico specializzato, infermiere pediatrico, ostetrica/o, logopedista, assistente sanitario, tecnico della prevenzione e dei luoghi di lavoro, operatore socio-sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica e tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Nelle prossime settimane verrà nuovamente ripresentata al Mef la richiesta di considerare le internazionalizzazioni che sono in corso, e quelle che verranno nei prossimi mesi, al di fuori dei tetti di spesa per il personale della sanità, a fronte dei risparmi che consentono di ottenere: in questo modo si potranno liberare ulteriori risorse per nuove assunzioni a supporto della sanità pubblica».

All’ordine del giorno dell'incontro anche l’audizione del nuovo direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino Livio Tranchida che ha illustrato le linee guida del suo mandato per i prossimi anni.