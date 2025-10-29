Allattamento al seno: con Asl Vco incontri aperti per accompagnare le neomamme

A sostegno e promozione dell’allattamento al seno, per aiutare le madri a scegliere, iniziare e continuare l'allattamento materno in modo che sia un'esperienza appagante e benefica, l’Asl Vco propone incontri aperti, tenuti da personale sanitario qualificato, presso l’ambulatorio di pediatria dell’ospedale Castelli di Verbania. Gli incontri si terranno tutti i primi giovedì del mese dalle 14.00.

L'obiettivo degli incontri è trovare un momento di condivisione per ascoltare e raccontarsi, individuare soluzioni e chiarire eventuali incertezze, grazie alla presenza di personale infermieristico e ostetriche del dipartimento materno Infantile che saranno a disposizione per rispondere ai quesiti che saranno posti.