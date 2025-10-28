Conflitti tra Asl Vco e dipendenti: proclamato uno sciopero della dirigenza

Uil Fpl proclama, per la giornata di lunedì 3 novembre, uno sciopero generale di tutto il personale della dirigenza sanitaria dell’As Vco, a cui aderisce per solidarietà anche la sezione specialistica ambulatoriale interna.

Lo sciopero è stato indetto dal sindacato dopo la proclamazione dello stato di agitazione del mese di settembre, vista “la mancata convocazione del tentativo di conciliazione per la procedure di raffreddamento sui conflitti nei servizi pubblici essenziali per l’indisponibilità dell’Asl Vco” inoltre, il sindacato segnala che non appare corretta l’affermazione che “allo stato attuale non è pervenuta a questa amministrazione alcuna segnalazione da parte di altri Dirigenti afferente a quanto lamentato dall’istante” in quanto i dirigenti rappresentano le loro istanze ai sindacati di riferimento e non alla Asl, che di solito mostra scarsa o nessuna considerazione di quel che chiedono i dipendenti”.

Asl Vco comunica che, durante la giornata di sciopero, saranno comunque garantiti i servizi essenziali.