Bonus Mamme 2025: contributo mensile per le lavoratrici con almeno due figli

Inps ha pubblicato una circolare che dà il via alla presentazione delle domande per il Bonus Mamme 2025, un contributo riconosciuto alle madri lavoratrici per ogni mese di attività lavorativa nel 2025.

Possono presentare la domanda madri lavoratrici con due o più figli; nel caso di donne con almeno due figli, l’età del più piccolo non deve superare i 10 anni, mentre nel caso di tre o più figli l’età del più piccolo non deve superare i 18 anni. Sono escluse le lavoratrici titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che possono accedere all’esonero contributivo previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per la quota di contributi posta a loro carico.

Il Bonus Mamme consiste in un contributo di 40 euro mensili per un massimo di 12 mensilità, che sarà corrisposto in un’unica soluzione a dicembre 2025 per le mensilità da gennaio a dicembre, oppure entro febbraio 2026 per le domande non liquidate a dicembre, presentate entro il 31 gennaio.

Le domande devono essere presentate entro il 9 dicembre per chi ha già due figli. Per chi invece avrà il secondo figlio dopo il 7 dicembre, la domanda potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2026. È possibile presentare la domanda online oppure tramite i patronati.