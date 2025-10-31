Doppiozero, la pizza che conquista: gusto, creatività e una passione che lievita ogni giorno

A pochi mesi dall’apertura, Doppiozero Pizza Contemporanea si conferma come una delle realtà più amate dell’Ossola. Il segreto del suo successo? Una pizza che unisce passione, ricerca e creatività, in un ambiente moderno e accogliente dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza di gusto autentica e memorabile.

Dietro al forno c’è Francesco Bovienzo, pizzaiolo originario di Battipaglia, che della pizza ha fatto un’arte. La sua filosofia parte da una profonda conoscenza dell’impasto, frutto della selezione personale delle farine e di un metodo di lavorazione che prevede biga, doppia lievitazione e alta idratazione. Il risultato è una base soffice, leggera e profumata, capace di esaltare al meglio ogni ingrediente.

E questi, infatti, sono rigorosamente di prima qualità: pomodoro San Marzano DOP, mozzarella fiordilatte e una selezione di eccellenze italiane che si combinano con condimenti sempre nuovi. Bovienzo ama sperimentare e stupire, proponendo creme di verdure, passate, fondute e abbinamenti originali che rendono ogni pizza un piccolo capolavoro di equilibrio e fantasia.

L’entusiasmo dei clienti è il miglior riconoscimento: da Doppiozero si torna, e si ritorna, per la qualità costante, per i prezzi giusti e per la cura del servizio. Il locale, moderno e facilmente raggiungibile nella zona industriale di Cosasca, è perfetto anche per piccole feste private o serate tra amici.

C’è solo un “neo”, se così si può dire, che conferma il successo di Doppiozero: i tavoli vanno prenotati con largo anticipo. Ma anche questo, in fondo, è un segno di quanto la pizza di Francesco Bovienzo sia diventata una tappa imperdibile per gli amanti del gusto autentic

Trontano (Cosasca) via Leonardo da Vinci 26A

Per prenotazioni: 0324-270106

Pagina Facebook