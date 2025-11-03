Autostrada A26, chiusure notturne per lavori nelle gallerie

Autostrade per l’Italia ha annunciato la chiusura temporanea di due tratti dell’autostrada A26 Genova Voltri–Gravellona Toce per lavori di potenziamento agli impianti delle gallerie. In particolare, è prevista la chiusura del tratto tra Arona e Gravellona Toce dal km 165.5 al km 194.3 in direzione Gravellona, dalle 22.00 del 3 novembre alle 6.00 del 4 novembre; uscita obbligatoria ad Arona e rientro allo svincolo di Verbania o Gravellona dopo aver percorso la SS 33. Inoltre, è prevista la chiusura del tratto tra Baveno e Arona dal km 189.9 al km 165.5 in direzione Genova Voltri dalle 22.00 del 4 novembre alle 6.00 del 5 novembre; uscita obbligatoria a Baveno e possibile rientro alla stazione di Arona.

In entrambe le notti sarà interdetto anche il tratto in direzione opposta, con conseguente chiusura simultanea tra Arona e Ornavasso.