Autostrada A26, chiusure notturne per lavori nelle gallerie

Tra il 3 e il 5 novembre stop alla circolazione tra Arona, Gravellona e Baveno

Autostrade per l’Italia ha annunciato la chiusura temporanea di due tratti dell’autostrada A26 Genova Voltri–Gravellona Toce per lavori di potenziamento agli impianti delle gallerie. In particolare, è prevista la chiusura del tratto tra Arona e Gravellona Toce dal km 165.5 al km 194.3 in direzione Gravellona, dalle 22.00 del 3 novembre alle 6.00 del 4 novembre; uscita obbligatoria ad Arona e rientro allo svincolo di Verbania o Gravellona dopo aver percorso la SS 33. Inoltre, è prevista la chiusura del tratto tra Baveno e Arona dal km 189.9 al km 165.5 in direzione Genova Voltri dalle 22.00 del 4 novembre alle 6.00 del 5 novembre; uscita obbligatoria a Baveno e possibile rientro alla stazione di Arona.

In entrambe le notti sarà interdetto anche il tratto in direzione opposta, con conseguente chiusura simultanea tra Arona e Ornavasso.

