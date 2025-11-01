 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 01 novembre 2025, 14:51

Autostrada A26, i cantieri attivi dal 3 novembre

Tutte le informazioni utili per gli automobilisti

Autostrada A26, i cantieri attivi dal 3 novembre

Autostrade per l’Italia comunica agli utenti l’elenco dei cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri per la settimana del 3 novembre. Di seguito tutte le modifiche alla viabilità.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Tra Ornavasso e Arona in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 3 novembre. Uscita obbligatoria a Ornavasso e possibile rientro ad Arona.

Chiusura dell’entrata, in direzione Genova, della stazione di Casale Monferrato nord dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 3 novembre. Si potrà utilizzare la stazione di Casale Monferrato sud.

Chiusura dell’uscita, provenendo da Gravellona, dello svincolo libero di Reina dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 3 novembre. Si potrà utilizzare la stazione di Arona.

Chiusura del nodo A21/A26 provenendo da Piacenza in direzione Gravellona dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 3 novembre. Uscita consigliata ad Alessandria ovest e possibile rientro a Casale Monferrato sud.

Chiusura dell’uscita, provenendo da Genova, dello svincolo libero di Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 4 novembre. Si potrà utilizzare lo svincolo libero di Baveno.

Tra Arona e Ornavasso in direzione Svizzera dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 4 novembre. Uscita obbligatoria ad Arona.

Chiusura dell’uscita, provenendo da Gravellona, della stazione di Casale Monferrato nord dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di martedì 4 e giovedì 6 novembre. Si potrà utilizzare la stazione di Casale Monferrato sud.

Chiusura del nodo A26/A21, provenendo da Gravellona Toce, in direzione Torino dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 4 novembre. Uscita consigliata a Casale Monferrato sud e possibile rientro a Felizzano.

Chiusura dell’uscita, provenendo da Gravellona Toce, della stazione di Romagnano Sesia dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 5 novembre. Si potrà utilizzare la stazione di Borgomanero.

Chiusura dell’entrata, in direzione Genova, della stazione di Casale Monferrato nord dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 5 novembre. Si potrà utilizzare la stazione di Casale Monferrato sud.

Chiusura del nodo A21/A26, provenendo da Piacenza in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 5 novembre. Uscita consigliata ad Alessandria ovest e possibile rientro ad Alessandria sud.

Chiusura del nodo A26/A21 provenendo da Gravellona in direzione Torino e Piacenza dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 6 novembre. Uscita consigliata a Casale Monferrato sud e possibile rientro a Felizzano o Alessandria ovest.

Chiusura del nodo A26/A4 provenendo da Genova in direzione Milano dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 6 novembre. Uscita consigliata a Vercelli est e possibile rientro a Biandrate.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra allacciamento A26/A21 e Casale Monferrato sud in direzione Gravellona tra le pkm 71+600 e 76+600 in modalità permanente da lunedì 3 a mercoledì 5 novembre.

Tra Vercelli est  e allacciamento A26/A4 in direzione Gravellona tra le pkm 124+000 e 128+000 in modalità permanente da mercoledì 5 a venerdì 7 novembre.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento S36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.

Tra allacciamento A4/D36 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23+700 in modalità permanente.

Cantieri di deviazione di carreggiata:

Tra Carpugnino e Meina in direzione Genova tra le pkm 179+500 e 173+400 in modalità permanente fino a venerdì 7 novembre.

Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova tra le pkm 189+900 e 181+000 in modalità permanente da lunedì 3 a venerdì 7 novembre.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore