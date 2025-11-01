 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 01 novembre 2025, 09:25

Lavori in galleria, chiusa per una settimana la strada Goglio-Devero

Dal 3 al 7 novembre sarà interdetta la circolazione tra le 8.00 e le 12.00 e tra le 13.00 e le 17.00

Lavori in galleria, chiusa per una settimana la strada Goglio-Devero

Il comune di Baceno comunica che, dal 3 al 7 novembre, la strada comunale Goglio-Devero rimarrà chiusa al traffico a causa di interventi di manutenzione dell’illuminazione della seconda galleria. La strada sarà chiusa tra le 8.00 e le 12.00 e tra le 13.00 e le 17.00. sarà sempre garantito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore