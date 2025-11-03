Ecco le località ticinesi interessate dai controlli di velocità di questa settimana

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, ricorda nell’ambito delle attività di prevenzione della sicurezza stradale che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o persino fatali.
Si rinnova pertanto l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, per la tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.
Con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti e promuovere una guida responsabile, nel corso della settimana 45, dal 3 al 9 novembre 2025, verranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Leventina – Polizia cantonale: Faido; Polizie comunali: Pollegio.
Distretto di Blenio – Polizie comunali: Motto.
Distretto di Riviera – Polizie comunali: Osogna, Biasca.
Distretto di Bellinzona – Polizia cantonale: Isone; Polizie comunali: Castione, Claro, Bellinzona, Giubiasco, Sementina.
Distretto di Locarno – Polizia cantonale: Brissago; Polizie comunali: Ascona, Muralto, Locarno, Ponte Brolla.
Distretto di Lugano – Polizia cantonale: Rivera, Bedano; Polizie comunali: Origlio, Lugano, Gandria, Savosa, Besso, Sonvico, Manno, Gravesano.
Distretto di Mendrisio – Polizia cantonale: Novazzano, Riva San Vitale; Polizie comunali: Morbio Inferiore, Chiasso.
Controlli della velocità semi-stazionari
Pianezzo, Locarno, Barbengo, Castel San Pietro.