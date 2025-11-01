 / Viabilità e trasporti

Pallanzeno, prosegue l'iter per la nuova rotatoria

L'opera sarà realizzata nei pressi del passaggio a livello, per mettere in sicurezza l'incrocio

Procede l’iter per la realizzazione di una rotatoria nei pressi del passaggio a livello di Pallanzeno. Un’opera fortemente voluta dall’amministrazione comunale per mettere in sicurezza l’incrocio, che unisce le strade che portano a Piedimulera e Vogogna, da sempre considerato pericoloso per mancanza di visibilità, tanto che si sono già verificati diversi incidenti.

“La provincia del Vco, che finanzia l’intervento, sta avviando la procedura - spiegano dal comune di Pallanzeno - relativa all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera, il cui finanziamento è previsto nei bilanci relativi alle annualità 2025-2026-2027. A breve darà inizio alla procedura di acquisizione delle aree interessate”.

L’opera dovrebbe essere completata nel 2026.

