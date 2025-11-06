Piedimulera, proclamato lutto cittadino per il giovane Luca Bassi

Il comune di Piedimulera piange la tragica perdita del giovane concittadino Luca Bassi, scomparso nella serata di ieri a soli 19 anni a seguito di un incidente. In segno di cordoglio, il sindaco Alessandro Lana ha proclamato lutto cittadino per la giornata di sabato 8 novembre, data in cui si svolgeranno i funerali alle 15.00.

"L’amministrazione comunale e l’intera comunità di Piedimulera si stringono attorno a Daniela, Remo, Valentia e a tutti i familiari di Luca in questo momento di immenso dolore", si legge nel comunicato ufficiale.

A seguito della proclamazione del lutto, è stata rinviata l’inaugurazione della guida turistica del paese prevista per sabato mattina, in segno di rispetto per la famiglia e la comunità.

In occasione del lutto cittadino, le bandiere saranno esposte a mezz’asta negli edifici pubblici, mentre cittadini, associazioni e attività commerciali sono invitati a manifestare il proprio cordoglio con forme rispettose e coerenti con il momento di lutto.