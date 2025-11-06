 / Cronaca

Cronaca | 06 novembre 2025, 13:01

Piedimulera, proclamato lutto cittadino per il giovane Luca Bassi

Il comune manifesta vicinanza alla famiglia e interrompe momentaneamente le attività culturali

Piedimulera, proclamato lutto cittadino per il giovane Luca Bassi

Il comune di Piedimulera piange la tragica perdita del giovane concittadino Luca Bassi, scomparso nella serata di ieri a soli 19 anni a seguito di un incidente. In segno di cordoglio, il sindaco Alessandro Lana ha proclamato lutto cittadino per la giornata di sabato 8 novembre, data in cui si svolgeranno i funerali alle 15.00.

"L’amministrazione comunale e l’intera comunità di Piedimulera si stringono attorno a Daniela, Remo, Valentia e a tutti i familiari di Luca in questo momento di immenso dolore", si legge nel comunicato ufficiale.

A seguito della proclamazione del lutto, è stata rinviata l’inaugurazione della guida turistica del paese prevista per sabato mattina, in segno di rispetto per la famiglia e la comunità.

In occasione del lutto cittadino, le bandiere saranno esposte a mezz’asta negli edifici pubblici, mentre cittadini, associazioni e attività commerciali sono invitati a manifestare il proprio cordoglio con forme rispettose e coerenti con il momento di lutto.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore