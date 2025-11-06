Scoperta una casa di appuntamenti a Domodossola: espulsi due cittadini peruviani

Nei giorni scorsi la polizia di frontiera di Domodossola ha fermato due cittadini peruviani “titolari” di una casa di appuntamenti. Gli agenti hanno infatti ricevuto segnalazioni riguardo ad un’attività in un residence in regione Nosere dove i due giovani, 27 e 33 anni, ricevevano i clienti che rispondevano ad annunci espliciti su siti di appuntamenti.

La polizia ha dunque effettuato un controllo all’indirizzo indicato sul sito stesso, identificando i due ragazzi, da tempo irregolari sul territorio italiano.

Dopo l’arresto, il giudice di pace ha convalidato il provvedimento di espulsione dal Paese emesso dal prefetto del Vco. Gli agenti della questura di Verbania si occuperanno dunque di accompagnarli in areo fino a Lima, in Perù.