"Vedere, amare, sperare": gli auguri di Natale del vescovo Franco Giulio Brambilla

Il vescovo di Novara monsignor Franco Giulio Brambilla rivolge a tutti i fedeli, in occasione del Santo Natale, della diocesi i suoi auguri. Per le festività del 2024, il vescovo ha scelto le parole dello scrittore francese Charles Péguy, che con la forza sintetica della poesia parlano di speranza: per Gesù che viene e per il Giubileo che sta per cominciare. Questo il testo della poesia scelta da monsignor Brambilla, intitolata “Il portico del mistero della seconda virtù”:

La Fede è una Sposa fedele.

La Carità è una Madre,

una madre ardente, piena di cuore.

O una sorella maggiore che è come una madre.

La Speranza è una bambina da nulla.

Che è venuta al mondo il giorno di Natale dell’anno scorso.



Perché la Fede non vede che quello che è.

E lei vede quello che sarà.

La Carità non ama che quello che è.

E lei, lei ama quello che sarà.



La Speranza vede quello che non è ancora e che sarà.

Ama quello che non è ancora e che sarà.

Nel futuro del tempo e dell’eternità.

“Con l’augurio – conclude monsignor Brambilla - di vedere, amare e sperare per noi, per le nostre famiglie, per le nostre città e i paesi, e per il mondo intero, ciò che non è ancora e ciò che sarà”.