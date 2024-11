Indagini anche nel Novarese sulle patenti facili scoperte in Ossola

Anche la Procura della Repubblica di Novara svilupperà altre indagini sulla banda delle ‘’patenti facili’’, smascherata in Ossola dalla Polizia Stradale di Verbania e della Polizia Ferroviaria di Domodossola e coordinata dal procuratore della Repubblica Nicola Mezzina. Indagine che nel VCO si conclusa con la denuncia a piede libero di 14 persone coinvolte a vario titolo nell’attività illecita, tutte di nazionalità egiziana e pakistana residenti prevalentemente nel milanese e nel bresciano, tra le quali anche un pakistano residente in provincia di Bologna, ritenuto uno dei suggeritori dell’organizzazione. I reati ipotizzati sono quelli di falso e produzione di elaborati per il conseguimento di titoli abilitativi non propri.

L’indagine, dicevamo, proseguirà anche nella vicina provincia poiché gli inquirenti avrebbero accertato che alcuni reati siano stati commessi anche nel Novarese.

Si tratta di una vera organizzazione criminale – anche se non è stato contestato il reato di associazione delinquere – che è stata smascherata anche grazie alla collaborazione degli Uffici della Motorizzazione Civile di Domodossola.

Un bel giro di patenti conseguite irregolarmente, bypassando gli esami e di fatto mettendo in strada persone a rischio per la circolazione.

Una indagine durata un anno e mezzo che avrebbe permesso di scoprire che oltre 200 avevano ‘truccato’ gli esami di guida, grazie alle attrezzature fornite da un pakistano, residente a Bolzano, che prima dell’inizio della sessione d’esame forniva a chi voleva fare la patente i dispositivi per superare irregolarmente gli esami sequestrati. Un giro di soldi di non poco conto visto che i truffatori chiedevano ad ogni candidato 4 mila euro.