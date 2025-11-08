Domenica 9 novembre a Croveo di Baceno torna la storica mostra zootecnica “Craf in Crof”, giunta alla 25ª edizione. La giornata inizierà alle 8.30 con l’arrivo del bestiame, seguita dal saluto delle autorità e dalla benedizione alle 10.30.
Previsti premi agli allevatori, stand agricoli, artigianato, mercatini e un punto ristoro con prodotti locali. Per i più piccoli, anche passeggiate sul pony Golia.
Antigorio | 08 novembre 2025, 15:25
A Croveo torna la fiera “Craf in Crof”
Mostra zootecnica, premi agli allevatori e degustazioni tipiche
