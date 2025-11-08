 / Antigorio

08 novembre 2025

A Croveo torna la fiera “Craf in Crof”

Mostra zootecnica, premi agli allevatori e degustazioni tipiche

Domenica 9 novembre a Croveo di Baceno torna la storica mostra zootecnica “Craf in Crof”, giunta alla 25ª edizione. La giornata inizierà alle 8.30 con l’arrivo del bestiame, seguita dal saluto delle autorità e dalla benedizione alle 10.30.
Previsti premi agli allevatori, stand agricoli, artigianato, mercatini e un punto ristoro con prodotti locali. Per i più piccoli, anche passeggiate sul pony Golia.
 

