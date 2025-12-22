 / Eventi

A Premia torna “La notte di Natale” con il presepe vivente e il corteo nel centro storico

Mercoledì 24 dicembre figuranti, bambini, banda musicale e Santa Messa per una serata di tradizione e comunità

Premia si prepara a vivere una delle serate più sentite dell’anno con “La notte di Natale”, in programma mercoledì 24 dicembre 2025. Un appuntamento che unisce fede, tradizione e spirito di comunità, capace ogni anno di coinvolgere grandi e piccoli.

Il ritrovo è fissato alle ore 20 in piazza a Premia, dove prenderà forma il presepe vivente con i figuranti della Sacra Famiglia e dei Pastori. Da qui partirà il corteo che attraverserà il centro del paese, accompagnato dalle note della Banda di San Rocco di Premia. Accanto ai personaggi del presepe sfilerà anche la slitta di Babbo Natale, con a bordo i bambini della Scuola Materna ed Elementare, rendendo l’atmosfera ancora più festosa e partecipata.

Alle ore 21 la serata proseguirà con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Michele di Premia. Al termine della funzione religiosa, il corteo tornerà in piazza per un momento conviviale dedicato allo scambio degli auguri natalizi, occasione preziosa per ritrovarsi e condividere insieme lo spirito del Natale.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Premia in collaborazione con il Comune di Premia, la Parrocchia di San Michele, il Gruppo Alpini, i Gruppi Costumi di Premia e il Corpo Musicale di San Rocco

