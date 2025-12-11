A Crodo il Concerto di Natale della Fanfara Bersaglieri Valdossola

La magia del Natale, la Fanfara Bersaglieri Valdossola e uno scopo benefico saranno gli ingredienti del Concerto di Natale della Fanfara Bersaglieri Valdossola, in programma sabato 20 dicembre alle 21.00 presso il Foro Boario di Crodo. Una serata aperta a tutta la cittadinanza, come sempre, e che quest'anno sarà caratterizzata da un importante gesto di solidarietà: l’intero ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di una nuova apparecchiatura per la riabilitazione delle disfunzioni del pavimento pelvico, che verrà donata al reparto di fisioterapia dell’ospedale San Biagio di Domodossola. Durante l’evento, i responsabili del reparto illustreranno al pubblico il funzionamento e i benefici della nuova strumentazione, contribuendo a diffondere consapevolezza su un tema di grande rilevanza sanitaria.

Il programma musicale proporrà una selezione di brani natalizi tra i più amati e le melodie che rappresentano la tradizione bersaglieresca, eseguite con la passione, la disciplina e l’energia che da sempre contraddistinguono la Fanfara. Un percorso musicale pensato per coinvolgere ed emozionare il pubblico, creando un’atmosfera calda e festosa.

La serata si concluderà con un momento conviviale dedicato allo scambio degli auguri di Natale, accompagnato da un bicchiere di vino e da una fetta di panettone: un’occasione per ritrovarsi, condividere e celebrare insieme lo spirito autentico delle festività.

Nel presentare l’iniziativa il presidente della Fanfara, Ottavio Manzini, ricorda il valore profondamente solidale del concerto: "La Fanfara Bersaglieri è da sempre profondamente impegnata non solo nella musica, ma anche nella beneficenza. Ogni anno, sin dal tragico terremoto de L'Aquila, abbiamo scelto di dedicare il nostro tradizionale concerto di Natale a scopi benefici. Siamo fieri di continuare questa tradizione, che per noi è molto più di un semplice evento musicale: è un impegno concreto verso chi ha bisogno, un modo per restituire alla comunità ciò che riceviamo. La musica è uno strumento potente che, al di là delle note, ha la capacità di portare speranza e aiuto a chi ne ha bisogno. Ogni concerto della Fanfara Bersaglieri rappresenta un'opportunità per fare del bene, e con lo stesso spirito di sempre, continueremo a fare la nostra parte, certi che la musica possa essere una fonte di sollievo e un segno di speranza”.