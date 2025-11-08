Bodycam, bilancio positivo per le Ferrovie Federali Svizzere

Positivo il bilancio dell’uso della bodycam nelle Ferrovie federali svizzere, Infatti, da settembre 2024, la Polizia dei trasporti è dotata di bodycam in tutta la Svizzera. Dopo circa un anno, il bilancio per le FFS è positivo vista l’importanza data alla sicurezza per i viaggiatori e il personale in servizio.

Il test ha fatto registrare la diminuzione di aggressioni nei confronti di agenti di polizia: un 11% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La Polizia ha attivato la bodycam in 687 occasioni e le riprese sono state utilizzate come prova in 202 casi, in 32 dei quali sono state consegnate alle autorità giudiziarie. Le riprese sono state interrotte 485 volte, poiché in molti casi la situazione si è calmata dopo l’attivazione della bodycam. Mentre con quasi la metà delle persone fermate, il semplice annuncio dell’avvio della registrazione ha determinato un’attenuazione della situazione conflittuale.

Intanto la Polizia ha rafforzato la sorveglianza sui treni, in particolare dopo le 22.00 o sui collegamenti a rischio elevato. Ma anche la videosorveglianza sui treni e nelle stazioni.