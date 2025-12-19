“La Regione prende in giro i frontalieri, basta rassicurazioni false”

"Il contributo sanitario richiesto ai lavoratori frontalieri è inopportuno", aveva dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in un’intervista del gennaio 2024, ribadendo più volte negli ultimi mesi la volontà di non applicarlo. Anche il Sottosegretario Alberto Preioni, in occasione del Tavolo del Frontalierato tenutosi a Domodossola, aveva confermato: "La Regione Piemonte si è più volte espressa sulla volontà – qualora fosse possibile – di non applicare il tributo".

Tuttavia, nella risposta all’interrogazione n. 802 presentata dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato, la Giunta regionale ha espresso un parere favorevole al provvedimento. La nota ufficiale, prot. 6602/C7SAN del 2 dicembre 2025, chiarisce: «Il parere è condizionato all’apertura di un tavolo di confronto con le Amministrazioni centrali interessate, al fine di approfondire alcune criticità di natura applicativa e individuare soluzioni operative condivise».

Commentando la risposta della Giunta, Sarah Disabato ha dichiarato: "Finalmente è emersa la posizione ufficiale della Regione. È importante che i frontalieri ricevano informazioni chiare e coerenti, in modo da conoscere con precisione come verrà applicata la tassa".

Il Gruppo Territoriale M5S Vco ha aggiunto: "Ci auguriamo che si apra un dialogo trasparente tra Regione, enti locali e parti sociali per garantire soluzioni condivise e tutelare i lavoratori frontalieri". La tassa sulla salute, introdotta dal Governo, potrebbe riguardare anche i frontalieri assunti prima del 18 luglio 2023, tradizionalmente esclusi dagli accordi bilaterali tra Italia e Svizzera, suscitando attenzione e preoccupazione tra i lavoratori della provincia del Vco.