Passaporto, dal 1° dicembre cambia il sistema di pagamento

A partire dal 1° dicembre 2025, il pagamento per il rilascio del passaporto ordinario non potrà più essere effettuato tramite bollettino postale. La novità si inserisce nel processo di digitalizzazione e semplificazione dei servizi pubblici, con l’obiettivo di rendere più rapido e sicuro il versamento delle somme dovute.

L’importo per il rilascio del documento, rimodulato a 42,70 euro, potrà essere versato attraverso il sistema PagoPA, disponibile presso diversi canali. I cittadini potranno effettuare il pagamento:presso gli uffici postali, agli sportelli delle banche che hanno aderito al servizio di riscossione PagoPA, o presso i prestatori di servizi di pagamento, come tabaccherie e ricevitorie abilitate. Sarà inoltre possibile pagare comodamente online, utilizzando le piattaforme digitali di Poste, Banche e altri operatori convenzionati, evitando così spostamenti e code agli sportelli.

Resta valida una fase transitoria: i pagamenti effettuati tramite bollettino postale prima del 1° dicembre 2025continueranno ad essere accettati anche dopo tale data, purché correttamente compilati e riferiti alla tariffa vigente.

La misura rappresenta un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, favorendo una maggiore trasparenza, tracciabilità e comodità per i cittadini.