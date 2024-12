Vogogna, proseguono i lavori di recupero della rocca medievale

Proseguono senza sosta i lavori per il recupero della rocca medievale di Vogogna. Il progetto, finanziato con un milione e 800mila euro dal ministero della cultura, è interamente affidato alla Soprintendenza, che attualmente si sta occupando di tutti i rilievi preliminari all’inizio dell’intervento vero e proprio.

“Ci siamo confrontati in questi con i responsabili della Soprintendenza e sono rimasto positivamente colpito – spiega il sindaco Fausto Dotta -. Gli addetti ai lavori hanno intenzione di stringere il più possibile i tempi, in modo da passare rapidamente alla fase esecutiva”.

Negli scorsi mesi, infatti, sono stati effettuati i primi rilievi e i sondaggi archeologici e strutturali, che sono ora definitivamente conclusi. Il prossimo passo, spiega Dotta, “è previsto per il mese di febbraio, quando la Soprintendenza procederà ai rilievi definitivi per poi dare il via al progetto esecutivo”.

In questi giorni si sta poi procedendo con l’installazione di una recinzione nella zona della rocca, al momento ancora accessibile: l’obiettivo è quello di mettere in sicurezza l’area in vista dell’inizio dei lavori.

Contestualmente, il comune di Vogogna si sta occupando dell’intervento per la sistemazione del tracciato che dal castello porta a Genestredo. Il sentiero, che porta anche alla rocca medievale, è parzialmente franato: “Il comune ha investito 26mila euro – sottolinea il sindaco – per la sistemazione; i lavori inizieranno non appena possibile”.