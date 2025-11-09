"Conoscenza è salute": alla Soms si parla di menopausa

È in programma per venerdì 14 novembre alle 21.00, presso lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola, il prossimo incontro della rassegna “Conoscenza è salute”. La conferenza, realizzata con il sostegno della farmacia di Mocogna, della farmacia Ossolana e dell’Antica Farmacia del Borgo, ha come tema centrale la menopausa.

I relatori sono il dottor Andrea Capuano, responsabile di ostetricia all’ospedale Castelli di Verbania, e il dottor Enrico Finale, coordinatore del percorso nascita dell’Al Vco. Al centro della conferenza gli aspetti clinici e fisiologici della menopausa, i corretti stili di vita da adottare in questa fase della vita della donna, ma anche strategie per affrontare questo periodo e l’importanza di un’alimentazione equilibrata e dell’attività fisica regolare per preservare la salute ossea e cardiovascolare.

L’incontro offrirà uno spazio per domande e confronto diretto, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e scientificamente validati per vivere la menopausa in salute e con qualità di vita ottimale.