"Affitto bilocale in centro a Domo". Ma è l'ennesimo tentativo di truffa sui social

La difficoltà di trovare un appartamento in affitto a Domodossola è ormai cosa risaputa. La caccia alla casa è ardua da tempo, e appena su qualche gruppo sui social compare un annuncio sono decine e decine le richieste di informazioni per accaparrarsi l'appartamento. Ma come spesso accade i truffatori che tentano il colpo sono sempre in agguato. Nei giorni scorsi su un gruppo Facebook compare un annuncio allettante per un bilocale in centro città. Nessuna mail e nessun nome, poche informazioni, solo un profilo FP.Stanza. Abbiamo scritto fingendoci interessati per capire fino a dove sarebbe arrivato il truffatore e per capire come funzionasse il tentativo di raggiro.

“L'appartamento costa 500€, deposito di 3 mesi (1500€). l'appartamento è attualmente occupato ma verrà libero lunedì. Esiste un contratto legato all'affitto dell'appartamento, e il contratto può essere annuale rinnovabile, oppure anche mensile dipenderà dalla durata dell'affitto desiderata dal cliente. E per il contratto di affitto ci vuole la busta paga, il contratto di lavoro o una garanzia o partita Iva” ci risponde il truffatore che invia anche un video dell'appartamento e l'indirizzo, Via Alcide De Gasperi 12 a Domodossola. Peccato che all'indirizzo indicato ci sia uno studio dentistico e null'altro. Lo facciamo presente al truffatore che ci risponde cos': “L'appartamento è attualmente occupato e sarà disponibile lunedì alle ore 15, dopo di voi c'è anche un'altra persona interessata. Quindi se l'appartamento e il suo indirizzo sono adatti a te, la condizione è che paghi 187€ e ti invierò una fattura attestante che hai pagato 187€ per garantire l'appartamento. Lunedì verrai a visitare l'appartamento, pagherai la caparra avrai la chiave”.

Abbiamo segnalato al Commissariato della Polizia domese l'annuncio, insieme ad un altro annuncio che ci è stato segnalato di un cartello affisso a Domo e a Villa con un numero di telefono. Dal Commissariato ci fanno sapere che hanno ricevuto alcune denunce su questi tentativi di truffa. L'invito dunque è quello di prestare massima attenzione e soprattutto di non inviare caparre o quant'altro per annunci equivoci che compaiono sui social.