Villa gioca le sue carte sull'ospedale nuovo con un'area da 70 mila metri, di cui 50 mila edificabili

Voto unanime per il nuovo ospedale del Verbano Cusio Ossola. L’intero consiglio comunale ha votato la proposta di candidatura di Villadossola. Proposta illustrata giovedì sera, attraverso un video di 6-7 minuti.

Un sì compatto, che ha visto un breve dibattito perché il tempo maggiore stato proprio dedicato alle immagini e alle note che scorrevano sul video. ‘’Abbiamo risposto alla richiesta della Regione che invitava i comuni a proporre un’area idonea’’ ha detto la maggioranza.

‘’Un area veramente baricentrica, facile da raggiungere perché vicina alla statale 33 e alla provincia. Un’ara a 35 minuti da Omegna, 40 da Verbania’’ ha illustrato il video promozionale. Un’area da 70 mila metri quadri di cui 50 mila edificabili, dove ci ha spazi anche per espandersi in futuro.

Ma la cosa più importante, si esalta nel video, ‘’è che l’area non ha vincoli di alcun tipo e non ci sono bonifiche da fare''. Il percorso per avere l'area disponibile sarebbe veloce e snello. Inoltre ci sono vantaggi economici poiché la soluzione garantisce tempi rapidi, costi bassi, ''un’area che in poco tempo avrebbe l’ok alle autorizzazioni’’.

L’amministrazione punta proprio sulla mancanza di vincoli di questo terreno all’uscita nord di Villadossola, tra il Villaggio operaio e la rotatoria del Laghetto dei sogni.

C'è però la provinciale 166 che corre in mezzo ai terreni. Il tratto dal Villaggio alla rotatoria verrebbe spostato verso la ferrovia per far posto all’ospedale: circa un chilometro di strada.

‘’Siamo favorevoli. Le nostre perplessità non sono sul progetto e ora la Regione ha il dovere di decidere’’ ha esordito il capogruppo di minoranza, Mauro Ferrari. Che ha aggiunto: ‘’Purtroppo la vicenda ospedale va avanti da 30anni. Ora la posizione di Riboldi (assessore regionale alla sanità ndr) è un passo in avanti. Ma ci stupiamo che la Regione dica che occorrerà un anno per decidere’’.

Il sindaco Bruno Toscani ha risposto: ‘’Condivido molto di quello detto dalla minoranza anche se ricordo che il Pd fece la campagna elettorale per i tre ospedali e contro l’ospedale unico. La nostra proposta è per offrire una opportunità in più. Il problema dell'ospedale nuovo è che sinora i risultati non si sono visti, né da una parte né dall’altra’’.

Poi il voto e la chiusura del consiglio che, nonostante l’importanza dell’argomento, ha visto la presenza di solo 15 persone, quasi la metà delle quali addetti ai lavori.