La polizia di Stato presenta il calendario 2025

È stato presentato nella giornata dell’8 novembre, presso il Gazometro di Roma, il calendario 2025 della polizia di Stato, alla presenza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi e del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani.

Il progetto fotografico di quest’anno porta la firma di Eolo Perfido, maestro della street photography e fotografo di fama internazionale, che ha immortalato con il suo obiettivo il lavoro quotidiano della polizia di Stato.

In un suggestivo bianco e nero, Perfido ha saputo raccontare non solo le attività operative, ma anche momenti più intimi, gli scambi di sguardi e le interazioni con i cittadini, che rafforzano il legame della polizia con la comunità. Un lavoro che celebra il motto dell’istituzione: “Esserci sempre”, come parte integrante e attiva del tessuto sociale.

L'intero ricavato delle vendite sarà destinato a scopi benefici: una parte sosterrà il Piano Marco Valerio, un progetto che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli affetti da gravi patologie, mentre l’altra contribuirà a finanziare l'iniziativa “School in a Box” del Comitato Italiano per l'Unicef finalizzato a garantire il diritto all’istruzione anche nei contesti di crisi, fornendo strumenti essenziali per l’apprendimento.

L’evento di presentazione, condotto da Eleonora Daniele, ha visto la partecipazione di illustri personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui Bruno Vespa, Beppe Vessicchio, Gigi Marzullo e Alessandro Siani. La novità di quest'anno è la possibilità di acquistare il calendario 2025 sulla piattaforma Amazon.