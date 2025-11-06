Nuovo ospedale del Vco: anche Gravellona Toce presenta la sua candidatura

C'è una pretendente in più per il nuovo ospedale del Vco. È l'amministrazione di Gravellona Toce, che ha ufficialmente presentato la candidatura come richiesto dall'assessorato alla sanità della regione. Gravellona mette a disposizione un'area non lontana dal Tecnoparco, appena oltre via Nuova e via Cantarana. “Si tratta - spiega il sindaco Gianni Morandi - di un’area con una superficie territoriale di circa 89.000 metri quadrati, dei quali 27.868 di superficie fondiaria edificabile con la possibilità di sviluppo almeno su 3 livelli, che garantirebbe quindi una superficie calpestabile di circa 55.000 metri quadrati, ben superiore a quelle indicate in tutti gli studi finora effettuati: ad esempio lo studio Ires indicava in 45.000 metri quadrati la superficie calpestabile di progetto”. “Ovviamente - prosegue il sindaco - su tutti gli aspetti i nostri tecnici sono a disposizione per tutti i necessari approfondimenti. Il mio personale auspicio è che si arrivi ad una scelta nel più breve tempo possibile, con successivo avvio della progettazione: sono consapevole della complessità della procedura che dilata i tempi ben oltre quelle che sono le aspettative ed i fabbisogni sanitari dei cittadini di questo territorio. Ecco perché spero che si proceda celermente con l'organizzazione di un servizio di sanità territoriale di cui si parla da anni ma che è ancora del tutto insufficiente”, conclude Morandi.
giovedì 06 novembre
mercoledì 05 novembre
martedì 04 novembre
