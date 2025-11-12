Settimana di grandi emozioni al Cinema Corso: quattro film da non perdere dal 13 al 17 novembre

Dal 13 al 17 novembre, il Cinema Corso propone un programma ricco di titoli imperdibili, tra prime visioni, racconti intensi e grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.

La vita va così

Diretto da Riccardo Milani, con Virginia Raffaele, Aldo Baglio, Diego Abatantuono e Ignazio Giuseppe Loi, il film — ispirato a una storia vera — racconta la lotta di un uomo e della sua comunità sarda contro un grande gruppo immobiliare deciso a devastare la loro terra.

Un racconto di coraggio, identità e difesa del territorio, che ha aperto la 20ª Festa del Cinema di Roma.

Proiezioni: tutti i giorni dal 13 al 17 novembre alle ore 14.30



Bugonia

Il nuovo film di Yorgos Lanthimos, con Jesse Plemons ed Emma Stone, è un thriller psicologico disturbante e visionario.

Teddy, un apicoltore ossessionato da teorie del complotto, crede che la Terra sia stata infiltrata da alieni sotto sembianze umane. Quando decide di rapire una potente CEO sospettata di essere una di loro, inizia un gioco mentale dove la verità si confonde con la follia.

Proiezioni:

Giovedì 13 ore 16.30 | Venerdì 14 ore 18.30 | Sabato 15 ore 20.30 | Domenica 16 ore 18.30 | Lunedì 17 ore 18.30



Piero Pelù – Rumore dentro

Diretto da Francesco Fei, il documentario racconta il percorso umano e artistico di Piero Pelù dopo il trauma acustico che ha rischiato di allontanarlo per sempre dalla musica.

Tra introspezione e rinascita, Pelù trasforma il “rumore dentro” in energia creativa, in un viaggio che parla di resilienza, libertà e musica.

Proiezioni:

Giovedì 13 ore 18.30 | Venerdì 14 ore 20.30 | Sabato 15 ore 16.30 | Domenica 16 ore 16.30 | Lunedì 17 ore 20.30



Fuori la verità

Il film di Davide Minnella, con Claudia Gerini, Claudio Amendola, Leo Gassmann e Claudia Pandolfi, mette in scena una famiglia che partecipa a un reality show dove l’unica regola è dire sempre la verità.

Domanda dopo domanda, segreti e bugie vengono a galla, e il gioco si trasforma in un dramma che esplora i limiti della sincerità e della sopravvivenza mediatica.

Proiezioni:

Giovedì 13 ore 20.30 | Venerdì 14 ore 16.30 | Sabato 15 ore 18.30 | Domenica 16 ore 20.30 | Lunedì 17 ore 16.30

