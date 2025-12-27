Approvati i lavori di ripristino della pavimentazione nel Borgo della Cultura

Il comune di Domodossola ha approvato un intervento di manutenzione straordinaria sulle pavimentazioni in asfalto e in lastre di pietra in diverse aree della città e delle borgate. L’intervento, che prevede un investimento complessivo di circa 43mila euro, sarà finanziato attraverso i “Fondi frontalieri 2023” e riguarda alcune delle vie principali del centro città e delle sue frazioni.

In particolare, i lavori - che sono stati affidati alla ditta Marino di Piedimulera - riguardano; la sistemazione dell’area ecologica di Gabi Valle con rifacimento dell’asfalto, sistemazione del muretto e posa di una barriera a tre tubi, la sostituzione delle lastre di pietra dell’attraversamento pedonale lungo la tangenziale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il ripristino della pavimentazione in pietra nel Borgo della Cultura e la manutenzione di chiusini e caditoie in varie vie cittadine.