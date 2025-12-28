Domodossola, affidata la gestione della sosta a pagamento

Il comune di Domodossola ha ufficialmente aggiudicato a City Green Light la concessione ventennale per la gestione integrata della sosta a pagamento in città, insieme alla realizzazione di una nuova area parcheggio e a una serie di interventi di efficientamento energetico sul territorio comunale.

La decisione arriva al termine di una lunga procedura avviata nel 2024, durante la quale la proposta della società – già attiva a Domodossola per l’illuminazione pubblica – è stata valutata come la più rispondente alle esigenze dell’ente. City Green Light è risultata l’unica partecipante alla gara pubblica e ha ottenuto l’aggiudicazione con un punteggio complessivo di 89,28 punti.

Il progetto prevede investimenti privati per circa 4 milioni di euro e non comporterà costi diretti per il comune. Anzi, secondo le stime contenute nel piano economico-finanziario, l’ente potrà contare su ricavi annui derivanti dalla gestione della sosta e dai risparmi energetici generati dagli interventi programmati.

La concessione comprende anche l’introduzione di sistemi di “smart parking”, la manutenzione delle infrastrutture e l’implementazione di tecnologie per ridurre i consumi energetici, tra cui relamping e impianti fotovoltaici. Il comune ha inoltre nominato il gruppo di lavoro che seguirà le varie fasi del progetto, dalla realizzazione alla gestione, sotto il coordinamento del dirigente Marco Guatta.

Con questo passaggio formale, la città si prepara a una riorganizzazione complessiva della sosta e a un miglioramento dell’efficienza energetica, con l’obiettivo dichiarato di modernizzare i servizi e ridurre i costi di gestione nel lungo periodo.