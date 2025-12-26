 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 26 dicembre 2025, 17:44

Domodossola: in arrivo un semaforo e interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche in via Trabucchi

Il comune ha autorizzato il subappalto dei lavori, che concluderanno l'intervento dopo la realizzazione del marciapiede

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza del sottopasso di via Trabucchi a Domodossola, una delle aree di snodo della viabilità cittadina. Dopo i lavori di realizzazione di un marciapiede, conclusi nei mesi scorsi, il comune ha autorizzato il subappalto per la realizzazione del nuovo impianto semaforico, parte integrante del progetto che prevede anche il parziale abbattimento delle barriere architettoniche.

I lavori, già avviati con l’installazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica affidato a City Green Light, vedono ora l’ingresso della ditta La Semaforica di Padova, incaricata di posare il semaforo per un importo di circa 10mila euro, comprensivo degli oneri di sicurezza.

L’intervento rientra nel più ampio programma comunale volto a migliorare l’accessibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali, con particolare attenzione ai punti critici come sottopassi e attraversamenti. L’autorizzazione è stata concessa dopo le verifiche previste dal Codice dei Contratti, che hanno confermato la regolarità della documentazione e l’idoneità dell’impresa subappaltatrice.

l.b.

