Il Natale al Cinema Corso: una settimana di grandi storie per tutti i gusti

Durante la settimana di Natale, il Cinema Corso propone una programmazione ricca e variegata, pensata per coinvolgere spettatori di ogni età. Dal potente dramma storico Norimberga, che porta sul grande schermo uno dei momenti più cruciali del Novecento, al nuovo capitolo della saga di James Cameron Avatar 3: Fuoco e Cenere, spettacolo visivo e racconto epico sul destino di Pandora. Spazio anche alle famiglie con Un Topolino sotto l’Albero, una tenera e divertente storia natalizia tutta da ridere. Un cartellone che conferma il cinema come luogo ideale per vivere insieme le emozioni delle feste.

NORIMBERGA

Un confronto psicologico che ha fatto la Storia.

Diretto da James Vanderbilt, Norimberga è un intenso dramma storico ambientato nella Germania del 1945, all’indomani della caduta del Terzo Reich.

Il film ripercorre i celebri processi che portarono i vertici del regime nazista davanti alla giustizia per le atrocità della Seconda Guerra Mondiale.

Protagonista Douglas Kelley (Rami Malek), giovane psichiatra dell’esercito americano incaricato di valutare la sanità mentale degli imputati, tra cui Hermann Göring (Russell Crowe). Un esame clinico che si trasforma in un inquietante duello psicologico, mentre l’accusa guidata da Robert H. Jackson (Michael Shannon) costruisce un processo destinato a entrare nella Storia.

Un film potente che indaga il confine tra giustizia, coscienza e responsabilità morale.

Orari di proiezione

Giovedì 25 dicembre – 15.00

Venerdì 26 dicembre – 20.30

Sabato 27 dicembre – 17.30

Domenica 28 dicembre – 20.30

Lunedì 29 dicembre – 17.30

Martedì 30 dicembre – 14.00

Il destino di Pandora si gioca tra distruzione e speranza.

Diretto da James Cameron, Avatar: Fuoco e Cenere è il terzo capitolo della saga che ci riporta su un Pandora fragile e ferito. Jake Sully e Neytiri, insieme ai loro figli, cercano rifugio tra i Metkayina, mentre il dolore per la perdita di Neteyam segna profondamente la famiglia.

La minaccia umana torna con l’avatar del Colonnello Quaritch e con il pericoloso clan del fuoco guidato da Varang, una leader spietata capace di dominare le fiamme. Tra fuga, scontri e scelte decisive, Pandora rischia di soccombere alla violenza.

Resisterà in nome di Eywa o brucerà per sempre?

Orari di proiezione

Giovedì 25 dicembre – 20.30

Venerdì 26 dicembre – 15.00

Sabato 27 dicembre – 20.30

Domenica 28 dicembre – 15.00

Lunedì 29 dicembre – 20.30

Martedì 30 dicembre – 16.30



Una sfida natalizia tutta da ridere… in punta di zampa!

Diretto da Henrik Martin Dahlsbakken, Un Topolino Sotto l’Albero è un tenero film d’animazione ambientato in una casa di campagna dove una famiglia di topolini si prepara al Natale. L’atmosfera festosa viene però sconvolta dall’arrivo degli umani, pronti a occupare la villa.

I topi non hanno alcuna intenzione di cedere il loro rifugio e danno vita a una divertente battaglia di astuzia e ingegno. Tra risate, magia e spirito natalizio, una commedia per tutta la famiglia sul diritto di sentirsi a casa.

Chi vincerà la sfida?

Orari di proiezione

Giovedì 25 dicembre – 17.30

Venerdì 26 dicembre – 18.30

Sabato 27 dicembre – 15.30

Domenica 28 dicembre – 18.30

Lunedì 29 dicembre – 15.30

Martedì 30 dicembre – 20.30

