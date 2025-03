Santa Maria Maggiore, tante iniziative per celebrare la giornata della donna

In occasione della Giornata internazionale della donna, il comune di Santa Maria Maggiore propone, per sabato 8 marzo, numerose iniziative dedicate alle donne e non solo.

Il programma si apre alle 10.00 con una passeggiata letteraria: una camminata per le vie del paese, con partenza da piazza Risorgimento, intervallata da brevi racconti. Il costo di partecipazione è di 5 euro, con prenotazione obbligatoria al numero 346 5883531 (solo WhatsApp) o all’indirizzo info@comune.santamariamaggiore.vb.it.

Alle 11.30, poi, “Le signore del profumo”, una visita guidata alla Casa del Profumo Feminis-Farina alla scoperta delle donne che sono state muse, creatrici e rivoluzionarie delle essenze. Anche in questo caso, il costo è di 5 euro ed è necessaria la prenotazione. Inoltre, per la giornata dell’8 marzo la Casa del Profumo e la scuola di belle arti Rossetti Valentini propongono uno sconto del 50% sul biglietto di ingresso per tutte le donne.

Infine, alle 17.30 la sala mandamentale del centro culturale Vecchio Municipio ospita uno spettacolo teatrale in dialetto dal titolo “T’is rigordat” di e con Carla Dalla Savina e Maria Grazia Parnisari. Al termine, un aperitivo a cura dell’associazione Pirates of Rock. Il costo è di 10 euro, senza prenotazione.

In caso di maltempo, la visita guidata e lo spettacolo teatrale restano confermati, mentre la passeggiata letteraria sarà cancellata.