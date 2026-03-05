Imprese femminili nel Vco in crescita nel 2025, con oltre 2.800 attività registrate

Nel Verbano Cusio Ossola, le imprese femminili al 31 dicembre 2025 sono 2.846, pari al 23,4% del totale provinciale. Rispetto al 2024 (2.824 unità) si registra una crescita del +1% al netto delle cessazioni d’ufficio, confermando la sostanziale stabilità dell’imprenditoria guidata da donne sul territorio.

Dal punto di vista settoriale, il commercio, principale comparto dell’imprenditoria femminile provinciale, registra un lieve calo dello 0,5%, mentre i servizi di alloggio e ristorazione, secondo settore per importanza, evidenziano una crescita del +3,2%. Incrementi contenuti si registrano anche nelle attività manifatturiere (+1%) e professionali, scientifiche e tecniche (+20,8%), pur su numeri assoluti ridotti. In calo l’agricoltura (-8%).

Sotto il profilo della forma giuridica, prevalgono le imprese individuali (68,3%), segno di una preferenza per modelli più snelli e con minori oneri amministrativi. Seguono le società di capitali (18%) e le società di persone (11,8%).

Il bilancio complessivo evidenzia come le imprese femminili del Vco contribuiscano in modo significativo alla tenuta e alla competitività del tessuto produttivo locale, con una presenza stabile in settori strategici come turismo, ristorazione e servizi alle persone.