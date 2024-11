''Non è stata la nostra miglior partita ma potevamo portare a casa i tre punti''

Dieci partite, 11 gol, la metà delle reti realizzate dal Piedumulera, che nonostante il pari interno colò Carpignano è lì al secondo posto.

Alessandro Elca, uno degli inossidabili del calcio locale, non sbaglia mai l’approccio alla partita. L’ha confermato anche domenica contro il Carpignano (1-1), quando ha infilato in rete, a fil di palo, una palla che il lungo portiere ospite Zenoni non è riuscito ad intercettare.

Gol che ha illuso il Piedimulera che però si è poi fatto raggiungere.

Crediamo sia stata una gara non bella quella della formazione ossolana. Ma lui, Alessandro Elca, non è completamente d’accordo.

‘’Per me nella prima parte del primo tempo abbiamo anche avuto anche le occasioni per passare in vantaggio - dice Elca - , poi a metà hanno preso in mano loro la partita. Ma nella ripresa, quando abbiamo segnato, potevamo gestirla meglio: purtroppo non ci siamo riusciti. Il calcio è così. Sicuramente non è stata la nostra miglior partita’’.

E’ parso abbiate sofferto soprattutto a metà….

‘’La loro è una squadra che gioca più di pressing e forse quelle squadre così le soffriamo di più. Sì, non è stata la nostra miglior partita ma potevamo sicuramente portare a casa i tre punti.’’

Il marchio sulla partita Elca l’ha lasciato anche stavolta. Un’altra buona annata…

‘’Spero di continuare così, ma questo anche grazie ai miei compagni che mi aiutano. E’ un momento buono e spero di sfruttarlo’’