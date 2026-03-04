Ospedale unico, Pizzi: "Lo studio del Politecnico presenta errori e omissioni”

Questa mattina il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, ha convocato una conferenza stampa per chiarire la propria posizione sul dibattito riguardante la localizzazione del nuovo ospedale provinciale.

"L’accordo tra Asl e Politecnico di Torino - ha esordito Pizzi - prevedeva di individuare aree idonee per un nuovo presidio ospedaliero. La Regione Piemonte sostiene che l’unico sito pronto urbanisticamente senza varianti fosse Piedimulera. Voglio chiarire subito: non è così.”

Il sindaco ha elencato problemi concreti legati all’area scelta: “Le fasce di rispetto interferiscono con l’edificabilità. A Piedimulera ci sono elettrodotti, un metanodotto sotto l’impronta dell’ospedale, un pozzo idropotabile a 200 metri e un impianto industriale nelle vicinanze. Tutte criticità che lo studio del Politecnico sembra ignorare.”

Secondo Pizzi, Domodossola non solo è urbanisticamente adeguata, ma non presenta interferenze significative. “L’area del nostro Comune è libera da problemi, eppure non è stata considerata ‘la migliore’ da chi ha condotto l’istruttoria. Tra l’uscita della Superstrada di Domodossola e quella di Piedimulera ci sono appena 5 km, eppure si sostiene che Piedimulera sia più centrale".

Il sindaco ha poi criticato lo studio incaricato dalla Regione: “Lo studio è stato presentato come oggettivo, ma contiene errori e omissioni. La relazione della nostra amministrazione, inviata alla rappresentanza dei sindaci e alla Regione, mostra che Domodossola rispetta tutti i criteri urbanistici e non presenta interferenze rilevanti".

Pizzi ha sottolineato anche la mancanza di confronto con la Regione: “Abbiamo chiesto un incontro formale per discutere l’analisi, ma non abbiamo ricevuto risposta. È assurdo parlare di partecipazione istituzionale e trasparenza quando non si vuole ascoltare chi rappresenta direttamente i cittadini.”

Il primo cittadino ha ricordato che la decisione sulla localizzazione ospedaliera deve essere motivata e trasparente: “Non ho mai detto ‘ospedale unico’ per ragioni politiche. La scelta dovrebbe essere guidata dal buon senso e dalla razionalizzazione delle risorse. Se costruisci in un’area spoglia, lontana dai centri abitati, senza servizi e senza storia ospedaliera, non stai rispettando la comunità.”

Secondo Pizzi, le decisioni attuali ignorano le realtà locali: “In provincia, a livello nazionale e locale, la politica ha spesso fallito nella gestione della sanità pubblica. La nostra comunità merita ospedali funzionanti nelle due città principali, non cattedrali isolate in aree desertiche. È una questione di sicurezza, dignità e servizi per i cittadini.”

“Domodossola e Piedimulera hanno caratteristiche comparabili – ha concluso – La scelta è stata presentata come frutto di uno studio oggettivo, ma la realtà dei fatti parla chiaro. Criticità ambientali, infrastrutturali e urbanistiche non sono state considerate, e questo è inaccettabile. La politica deve motivare le decisioni e rispettare la comunità: noi continueremo a difendere i cittadini e il territorio.”