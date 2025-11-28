Successi per la Scuola Tennis Domodossola nella prima tappa del Fit Junior Program

Prima tappa a Ghiffa del Fit Junior Program, con gli atleti della Scuola Tennis Domodossola grandi protagonisti dell'appuntamento che vedeva al via anche gli altri circoli della provincia come Cannobio, Omegna, Ghiffa e Trobaso. Nel super green, semifinale raggiunta da Riccardo Falco, mentre nel Green trionfo di Federico Spadone: il suo compagno Marco Rolando si è fermato al penultimo atto. Argento in campo femminile nella stessa categoria per Lucrezia Zoppetti.

Nella categoria Orange, primo posto per Andrea Piroia, mentre nel Red piazza d'onore per Giulio Daverio: si sono arresi in semifinale Nicolò Spadone e Stefano Guglielmazzi. Un plauso meritano tutti gli atleti e le atlete che sono scesi in campo sotto lo sguardo attento di Luca Bondi: Riccardo Falco, Marco Rolando, Maurilio Galletti, Federico Spadone, Ginevra Guglielmazzi, Lucrezia Zoppetti, Andrea Piroia, Vera Filippetti, Stefano Guglielmazzi, Nicolò Spadone e Giulio Daverio.