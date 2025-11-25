 / Calcio

Calcio | 25 novembre 2025, 16:05

Esplode al Curotti la voglia della Juventus Domo d'essere protagonista

L'Ornavassese non si impietosisce e per il Gravellona si fanno tempi duri. Un altro brutto scivolone per il Piedimulera

Erano due domeniche che la Juventus Domo teneva represso in gola l’urlo della vittoria. Bene col Casale e bene con il Trino, ma da quei 180 minuti erano arrivati solo due pari. nonostante il buon gioco. Una voglia repressa che è esplosa al Curotti dove la goleada sul Banchette Colleretto (8-3) la dice lunga sulle qualità. 

Senza pietà e senza fronzoli e con un peana (canto onorifico corale dell’antica Grecia) per Cerutti, che con la sua cinquina fa diventare un incubo la domenica ossolana dei torinesi. I compagni del gol di  Cerutti sono Aglio (doppietta) e De Bei, che collezionano tre punti che tengono gli ossolani nella scia del Casale, ovviamente vincente in quel di Trino.

Le ossolane annusavano una domenica prolifica di gol. E così anche l’Ornavassese trae dalla sua partita un poker prezioso (4-0). Garoni, Beltrami, Modesti e un’autorete di Stoppini tolgono al Gravellona ogni velleità. Sesta vittorie per i neri, unica squadra a non aver ancora conosciuto il pari, mentre per il Gravellona la situazione si fa veramente difficile.

Quarta sconfitta consecutiva – di cui tre pesanti – per il Piedimulera, infilato dall’Ivrea 6 a 1. Elca salva l’onore ma i 17 gol subiti in 4 partite devono far suonare una campanella di allarme in casa ossolana.

Sorriso a 32 denti per l’Arona che torna a vincere (4-0): l’ultima volta aveva colto tre punti il 5 ottobre in casa contro l’Orizzonti. A Borgo Vercelli contro la Virtus, l’undici di Salvigni passa grazie a una autorete e poi chiude la partita con Fortis e la doppietta di Giordani. Tre punti d’oro che danno fiato.

La Union Novara cade a Quincinetto (3-2). Il 3  a0 del primo tempo è da dimenticare per i novaresi che recuperano solo in parte nella ripresa con Battaglia e Ferrari. Ma non basta per evitare l’ottava sconfitta in campionato.

Gli altri risultati: Ceversama-Orizzonti Canavese 1-2; Dufour Varallo-Gattinara 2-1; Lupetti Trino-Casale 0-3.

Renato Balducci

