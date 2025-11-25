Esplode al Curotti la voglia della Juventus Domo d'essere protagonista

Erano due domeniche che la Juventus Domo teneva represso in gola l’urlo della vittoria. Bene col Casale e bene con il Trino, ma da quei 180 minuti erano arrivati solo due pari. nonostante il buon gioco. Una voglia repressa che è esplosa al Curotti dove la goleada sul Banchette Colleretto (8-3) la dice lunga sulle qualità.

Senza pietà e senza fronzoli e con un peana (canto onorifico corale dell’antica Grecia) per Cerutti, che con la sua cinquina fa diventare un incubo la domenica ossolana dei torinesi. I compagni del gol di Cerutti sono Aglio (doppietta) e De Bei, che collezionano tre punti che tengono gli ossolani nella scia del Casale, ovviamente vincente in quel di Trino.

Le ossolane annusavano una domenica prolifica di gol. E così anche l’Ornavassese trae dalla sua partita un poker prezioso (4-0). Garoni, Beltrami, Modesti e un’autorete di Stoppini tolgono al Gravellona ogni velleità. Sesta vittorie per i neri, unica squadra a non aver ancora conosciuto il pari, mentre per il Gravellona la situazione si fa veramente difficile.

Quarta sconfitta consecutiva – di cui tre pesanti – per il Piedimulera, infilato dall’Ivrea 6 a 1. Elca salva l’onore ma i 17 gol subiti in 4 partite devono far suonare una campanella di allarme in casa ossolana.

Sorriso a 32 denti per l’Arona che torna a vincere (4-0): l’ultima volta aveva colto tre punti il 5 ottobre in casa contro l’Orizzonti. A Borgo Vercelli contro la Virtus, l’undici di Salvigni passa grazie a una autorete e poi chiude la partita con Fortis e la doppietta di Giordani. Tre punti d’oro che danno fiato.

La Union Novara cade a Quincinetto (3-2). Il 3 a0 del primo tempo è da dimenticare per i novaresi che recuperano solo in parte nella ripresa con Battaglia e Ferrari. Ma non basta per evitare l’ottava sconfitta in campionato.

Gli altri risultati: Ceversama-Orizzonti Canavese 1-2; Dufour Varallo-Gattinara 2-1; Lupetti Trino-Casale 0-3.