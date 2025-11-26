'''Una vittoria preziosa perché la Varzese é una buona squadra. E noi da 3-4 partite giochiamo bene!''

Quarto posto in classifica con 20 punti, 5 vittorie, 5 pareggi e due sole sconfitte (Momo e Esio). Quindici gol fatti (cinque solo a Varzo domenica) e undici subiti.

Più che buono il ruolino di marcia dell’Omegna targata Mauro Piemontesi. I rossoneri hanno vinto domenica a Varzo, contro la sorpresa del girone. La Varzese ha fatto bene sinora ma domenica ha avuto una giornata da dimenticare, come succede a volte nel calcio. Il 5 a 1 subito è un po' pesante per gli ossolani.

I rossoneri non hanno rubato nulla, ben sorretti soprattutto da Job, Scalabrini, Cabrini, De Nicola ( ....a noi è piaciuto anche il giovane Ingignoli). Unico neo l’infortunio (naso rotto) per il portiere Borella, uscito a fine primo tempo dopo uno scontro fortuito con Ceschi.

‘’Un primo tempo equilibrato poi siamo usciti bene ma la Varzese è una bella squadra, soprattutto da metà campo in su. Peccato sia penalizzata da questo campo….’’ afferma Mauro Piemontesi .

‘’Tra le squadre affrontate è quella che davanti mi ha impressionato di più – aggiunge il tecnico rossonero - . Sanno sempre venir fuori bene ed andare a creare occasioni da gol’’

Come sta l’Omegna?

‘’E’ tre, quattro partite che giochiamo bene. Abbiamo iniziato a fare bene a Villadossola perché prima facevamo risultati ma non giocando bene. Ora siamo una squadra, tenendo conto che siamo partiti con una formazione tutta nuova, tranne Cabrini, Borella, Scalabrini e Pontiroli . Obiettivo? Stare nelle zone alte della classifica’’.

Stasera nel campionato di Prima prevede due recuperi: sono le gare rinviate domenica 16 novembre. Il Bagnella ospiterà il Cameri sul campo dello stadio Liberazione di Omegna. Mentre la Varzese giocherà a Quarona allo stadio Bertini. Inizio ore 20,30.