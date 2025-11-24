Cinque Mulini, ottime prestazioni degli atleti della Caddese in tutte le categorie

Ottime prestazioni per i giovani atleti della Caddese impegnati nella 93^ Cinque Mulini di San Vittore Olona. In quello che è stato definito da più parti come “cross più bello del mondo”, si sono cimentati numerosi atleti della Caddese. Nella categoria esordienti 2016 podio con Giacomo Zanoli secondo e Adriano Runci terzo. Per gli Esordienti 2015 si rilevano il quinto posto di Matteo Fontana e per i ragazzi il 50° di Daniele Badini, il 55° di Martino Aleotti e il 105° di Alessio Sarazzi. Infine per i cadetti si registrano il 5° posto di Valentino Zanoli, il 49° di Luca Bartoli e il 71° di Andrea Fontana. Nella categoria M55 si piazza in dodicesima posizione Donato Macellaro.

Nella stessa giornata si è svolto anche il 13° Forest Race Trail di Mezzomerico, con oltre 200 atleti impegnati nella competizione sulla distanza di 26km. Eccellente il risultato conseguito in questa prova da Davide Moglia, che ha conquistato il secondo gradino del podio a poca distanza dal vincitore.