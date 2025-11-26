Coppa del Mondo di bob, Marco Farina apripista a Cortina VIDEO

E' stato apripista nella tappa italiana della Coppa del Mondo di Bob, che ovviamente si è tenuta a Cortina, dove tra poche settimane ci sarà l'appuntamento a cinque cerchi. L'ossolano Marco Farina ha testato linee e condizioni del "catino" intitolato ad Eugenio Monti in tutte le gare in programma nel Bob: per gli azzurri il miglior risultato è stato l'ottavo posto nel bob a 4 con Patrick Baumgarner alla guida e con equipaggio formato da Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti.

"La pista - cosi Farina - è bella, divertente, scorrevole, tecnica. I nostri credo abbiano margini di miglioramento notevoli: hanno fatto bene la parte di spinta, dove sono stati tra i migliori. Per me è stata una splendida esperienza: ero teso all'inizio, perchè anche il ruolo dell'apripista è importante, un po' come per la Safety Car in Formula Uno o per gli apripista nello sci. Ho comunque spinto e mi sono divertito, avvertendo delle buone sensazioni anche per il mio ritorno alle gare: potrei partecipare all'Austria Cup, ad Innsbruck, in attesa poi di tornare a pieno regime la prossima stagione. Confido anche di poter tornare qui per le Olimpiadi, perchè dovrei essere apripista anche ai Giochi: non vedo l'ora che accada" - le parole di Farina.









