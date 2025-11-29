La regione presenta gli esiti del Bando Neve: "Fondo strategico per rilanciare gli impianti sciistici"

È in programma per mercoledì 3 dicembre, presso il Grattacielo Piemonte, la presentazione degli esiti del Bando Neve regionale, che mette a disposizione 50 milioni di euro per l’ammodernamento e la valorizzazione degli impianti piemontesi. La misura, si legge in una nota della regione, “evidenzia la piena complementarità con il lavoro svolto a livello nazionale con il Fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale”.

Quest’ultimo, accolto con favore dalla regione, permetterà di finanziare tre diversi progetti sul territorio piemontese, ma attualmente esclude le stazioni sciistiche del Vco che avevano presentato la propria domanda: Domobianca365, Macugnaga, Alpe Devero e Piana di Vigezzo. “Pur non risultando finanziati in questa fase – si legge ancora nella nota regionale - diversi impianti piemontesi hanno ottenuto valutazioni molto elevate e rimangono in graduatoria per eventuali risorse aggiuntive”.

“Queste risorse rappresentano una leva strategica per il Piemonte – sottolinea l’assessore regionale allo sviluppo e promozione della montagna, Marco Gallo –. Significa investire in sicurezza, innovazione e competitività. I nostri comprensori hanno bisogno di impianti moderni, efficienti, capaci di garantire qualità dell’esperienza sportiva e turistica. È un sostegno concreto alle vallate, alle imprese e all’economia della montagna, che oggi vive tutte le stagioni: non solo lo sci, ma outdoor, turismo lento e nuove forme di fruizione del territorio”.