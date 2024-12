I maestri del lavoro di Novara e Vco celebrano il precetto natalizio a Oleggio

Sabato 30 novembre le Maestre ed i Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Novara e del VCO si sono ritrovati per celebrare il Precetto Natalizio nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo ad Oleggio. Dopo l’accoglienza del Parroco, don Massimo Maggiora, l’Assistente Spirituale dei Maestri del Lavoro, Mons. Mario Perotti, ha celebrato la S. Messa, nel ricordo di tutti i Maestri deceduti nel corso degli anni.

Successivamente il dott. Jacopo Colombo, direttore del Museo Etnografico “Fanchini” di Oleggio, ha illustrato la storia della città e della bellissima e grande Chiesa, opera dell’architetto Alessandro Antonelli, ricca di prestigiose opere d’arte. Il gruppo - 80 persone – è stato poi accompagnato nella visita guidata del Museo di Arte Sacra “Padre Augusto Mozzetti”, che si trova all’interno della Chiesa e che raccoglie dipinti, paramenti, stendardi processionali, opere lignee, tavolette ex voto, dipinti e vari oggetti provenienti dai 26 edifici religiosi di Oleggio non più in uso.

Da Oleggio i Maestri si sono spostati a Varallo Pombia, al ristorante “Pinin” per il pranzo sociale. Prima di iniziare, il Vice Prefetto di Novara, dott. Antonio Moscatello, ha consegnato le targhe ricordo alle Maestre ed ai Maestri (neo 2024 e non) che si sono iscritti quest’anno al Consolato e a coloro che sono iscritti da 20 anni. Erano presenti: i neo iscritti Corsetti Domenico, Giacomini Franca, Perfetto Michele, Tomatis Loretta, Valentini Gian Piero e Zanetta Maria Caterina per la Provincia di Novara, Bongrani Manuela e Montinaro Paolo per la Provincia del VCO. Gli iscritti da 20 anni presenti erano due: Curatitoli Guido e Ossola Angelo (entrambi della Provincia di Novara).