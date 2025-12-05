Musica e divertimento in famiglia: torna “Nati per la Musica” alla biblioteca Contini

Dicembre si apre all’insegna della musica alla biblioteca Contini di Domodossola con il laboratorio “Nati per la Musica”, organizzato dall’Associazione SuoniAmo e condotto da Sara Caprera. L’appuntamento è fissato per sabato 6 dicembre alle ore 10.30 nella sala ragazzi della biblioteca.

Tra letture animate e attività creative, i bambini dai 3 ai 6 anni potranno sperimentare il piacere di vivere la musica come strumento di relazione, rafforzando il legame con i genitori attraverso il gioco e la fantasia. L’iniziativa fa parte del progetto di welfare culturale per la prima infanzia “Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia” ed è resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione sul sito www.culturapercrescerevco.it nella sezione “Appuntamenti”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la biblioteca Contini al numero 0324/242232 o via email all’indirizzo biblioteca@comune.domodossola.vb.it