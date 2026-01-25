Domodossola, il Pd critica la maggioranza: “Atteggiamenti inadeguati nel governo della città”

“La maggioranza amministrativa di Domodossola dona alla città il triste spettacolo dei propri contorcimenti. Per cinque anni, chi ha avuto la pazienza di essere presente alle sedute del consiglio comunale, non ha mai potuto conoscere il suono della voce dei consiglieri di maggioranza. È veramente sconsolante che una parte di quei consiglieri abbia atteso fino ad ora per accorgersi e denunciare “...atteggiamenti che non dovrebbero appartenere a chi governa una città””. Sono parole di Nino Leopardi, segretario del circolo Pd di Domodossola. Che prosegue: “Il circolo Pd, fin dall' inizio, ha denunciato tale atteggiamento, così come pure il nostro gruppo di opposizione in consiglio comunale ha vanamente cercato di correggerlo.

Certamente, per l'ospedale unico assistiamo ad una sceneggiata - degna del miglior Goldoni - tra attori che appartengono alla stessa compagnia, allo stesso recinto politico e che forniscono uno spettacolo che la nostra città non merita”.

Leopardi ribadisce poi qual è, e quale è sempre stata, la posizione del Partito Democratico domese in merito al nuovo ospedale: “Siamo da sempre favorevoli all’ospedale unico; la scelta del sito, norma di legge, resta responsabilità della regione. Siamo contrari – sottolinea il segretario – ad ogni forma di dilazione dei tempi e solleciteremo risposte sulla road map; siamo preoccupati, e vigileremo in merito, sul suo mantenimento all’interno dell’ente pubblico e solleciteremo la trasparenza sul tipo di progetto finanziario”.

Conclude Leopardi: “Tornando alle baruffe chiozzotte comunali, non è difficile vederne lo scopo elettorale in vista delle prossime comunali. In nessun caso, da qui ad allora, il Partito Democratico si renderà disponibile a manovre di vicariato rispetto ad una maggioranza in evidente stato di sfilacciamento”.