Giovanni Simonis presenta il suo nuovo libro "Sulle Alpi prima della storia"

Nel pomeriggio di oggi, sabato 24 gennaio, alle 17.00 lo Spazio Contemporaneo della Società di mutuo soccorso di Domodossola (in vicolo Teatro 1) ospita la presentazione di “Sulle Alpi prima della storia. La formazione di insediamenti e edifici attraverso l’analisi della cultura materiale”, nuovo libro di Giovanni Simonis edito da Albatros.

"Innovativo, nei contenuti e nella metodologia - si legge nella presentazione del libro - il volume ci conduce alla scoperta delle nostre origini. Con il rigore della ricerca scientifica e il linguaggio semplice dei divulgatori più abili, l'autore ribalta la visione dell'abitare in alta quota: gli insediamenti in montagna hanno preceduto quelli in pianura non come espressione di popolazioni costrette alla miseria e alla povertà dell'isolamento ma esito di scelte volute e ben meditate. L'autore ricerca le ragioni in un percorso a ritroso, prima della storia appunto, in un attento esame della cultura materiale (utilizzo del territorio, dipinti e incisioni rupestri, oggetti ed edifici) come strumento principale per comprendere le straordinarie capacità costruttive di queste popolazioni. A carattere interdisciplinare il libro, forse per la prima volta, mette in relazione genetica, paleoantropologia e archeologia con lo sviluppo delle tecniche costruttive in edilizia”.