Findomo in cerca del colpaccio contro Borgo Ticino

Voglia di colpaccio. La Findomo questa sera alle 21.00 al Pala Raccagni medita lo sgambetto alla prima della classe Borgo Ticino. “Non partiamo battuti, non ci sentiamo già sconfitti: anche ad Oleggio nell'ultimo turno - così Francesco Petricca - siamo stati in partita per tre quarti abbondanti. Siamo in crescita, la qualità del lavoro in palestra sta migliorando e per questo sono convinto che faremo una partita buona, contro la squadra più forte del campionato. I ragazzi a livello psicologico meriterebbero una grande impresa e chissà che non sia arrivato il momento di farla”.