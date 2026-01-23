Pala Domo Ice, si pattina sul ghiaccio al Bar La Rivincita

Ha aperto venerdì pomeriggio Pala Domo Ice, la nuova pista di pattinaggio allestita nell’area del bar La Rivincita, in zona Cappuccina, pronta a diventare un punto di riferimento per il divertimento di bambini, famiglie e adulti.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai più piccoli – ma non solo – la possibilità di divertirsi sul ghiaccio senza dover raggiungere la montagna, in un’area sicura e controllata. I genitori possono così vigilare sui propri bambini comodamente, gustando una bibita o un aperitivo.

La pista accoglie bambini e adulti, con la possibilità di pattinare senza limiti di tempo. Nei fine settimana l’atmosfera diventa ancora più festosa: il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 in poi, i più piccoli vengono accolti dai personaggi dei cartoni animati più amati, protagonisti di foto, sorrisi e divertenti esibizioni sul ghiaccio.

Orari di apertura

Durante la settimana: dalle 15.30 alle 20.00

Weekend: orari ampliati per consentire a tutti di godersi il divertimento con calma

Prezzi

Dal lunedì al venerdì: 6 euro, pattini inclusi e senza limiti di tempo

Sabato e domenica: 8 euro, pattini inclusi e libertà di pattinare per tutta la giornata

È possibile utilizzare pattini propri

Pala Domo Ice resterà aperta almeno fino al 1° marzo ed è disponibile anche per feste di compleanno, con la possibilità di pattinare e di usufruire di una zona relax coperta da gazebo, dove genitori e accompagnatori possono osservare i bambini, chiacchierare e rilassarsi. La vicinanza del bar La Rivincita rende l’organizzazione delle feste ancora più semplice e completa. Per i compleanni è inoltre previsto uno sconto di 2 euro sul biglietto d’ingresso.

Nei prossimi giorni, sempre nell’area del bar La Rivincita, sarà allestito anche un trenino su rotaie dedicato ai bambini più piccoli, dai due ai tre anni. Un’attrazione in più che conferma l’area come uno spazio sempre più attrezzato e accogliente per i più piccoli. E guardando già al futuro, i gestori annunciano che il prossimo inverno l’area si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Natale.