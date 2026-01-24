Findomo si arrende a Borgo Ticino per 104-67

Niente da fare per la Findomo. Troppo forte la capolista Borgo Ticino per i granata: al Pala Raccagni è finita 104-67 per gli ospiti, che dopo un avvio equilibrato hanno cambiato marcia dominando la scena: quattro uomini in doppia cifra per la squadra di coach Brivio, con Cressati top scorer con 18 punti, seguito da Attademo con 17. Per la Cestistica 17 di Realini e 14 di Frank.

“Ci abbiamo provato, poi è emersa la qualità dei nostri avversari. Nulla da dire, il punteggio è chiaro e testimonia una superiorità schiacciante. Adesso per noi si apre un mini ciclo di partite più abbordabile: è vero che sappiamo di dover giocare il gironcino salvezza, ma arrivarci in una posizione migliore di classifica consentirebbe di evitare squadre più forti nella seconda fase. Ecco perché dobbiamo provare a migliorare la nostra posizione”, le parole di Petricca.